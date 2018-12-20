Раскрыты доходы застройщиков Москвы

В период с января по ноябрь 2018 года в российской столице было зарегистрировано 65,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья. Всего девелоперы продали квартир более чем на 626 миллиардов рублей, говорится в сообщении аналитической службы портала Urbanus.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам 2018-го спрос на первичную недвижимость в городе увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 45 процентов, подсчитали аналитики.

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В настоящее время на московском рынке работают более сотни строительных компаний, в актуальном портфеле которых насчитывается 250 проектов. В 2018 году продажи стартовали в 89 комплексах с квартирами и апартаментами. Совокупный объем предложения нового жилья в Москве достиг 3,5 миллиона квадратных метров. Общая площадь недвижимости, по которой получено разрешение на строительство, оценивается в 19 миллионов «квадратов».

Что касается ценовых показателей, то по сравнению с предыдущим годом они изменились незначительно, отмечают эксперты Urbanus.ru. «Строительный рынок представляет собою неустойчивую конструкцию, нарушить равновесие которой может любая мелочь. Следующий год пройдет в попытках девелоперов найти и соблюсти этот баланс», — резюмируют они.

В конце ноября кредитные эксперты предрекли российскому рынку недвижимости новый кризис: по их мнению, для сохранения платежеспособного спроса на жилье государству придется снова запускать механизм субсидирования ипотечных ставок из бюджета.

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