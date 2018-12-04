Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной

Уровень дефолтности среди строящихся жилых объектов в России в настоящее время составляет 7-10 процентов. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Чиновник выступил на заседании Госдумы. Он напомнил, что в России уже в течение 16 лет действует механизм долевого строительства жилья. По словам Стасишина, строительный цикл жилого проекта равен 2,5-3 годам, и в стране одновременно возводят около 136 миллионов квадратных метров жилья.

«Уровень дефолтности [строительных проектов] составляет 7-10 процентов. Гипотетически то, что мы сейчас выявили… будет завершено примерно за три — четыре года», — цитирует замминистра агентство.

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Стасишин отметил, что в России проходит реформа системы долевого строительства, нацеленная на предотвращение дефолтов. При этом, предположил чиновник, жилые проекты, начатые до ужесточения правил ведения строительной деятельности, будут закончены за пять лет.

Новые правила для застройщиков, предусматривающие переход от долевого строительства к проектному финансированию, действуют в России с 1 июля 2018 года.

В сентябре 2018-го Стасишин порекомендовал россиянам не откладывать покупку жилья в ожидании снижения ставок по ипотеке. За два года до этого он спрогнозировал рост цен на недвижимость в России, после чего Федеральная антимонопольная служба направила ему предостережение. Распространение такого прогноза классифицировали как действие, способное привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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