Рынку недвижимости предрекли новый кризис

Рынок недвижимости находится в предкризисном состоянии, и для сохранения платежеспособного спроса государству придется снова запускать механизм субсидирования ипотечных ставок из бюджета. Такое мнение приводится в пресс-релизе компании «Одобри.онлайн» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Эта мера, вероятно, будет реализована уже в 2019 году, считает руководитель «Одобри.онлайн» Екатерина Сивова. «Сейчас мы видим, что дорожает ипотека и дорожают новостройки. Такой тренд, безусловно, ударит по всей строительной отрасли и, прежде всего, скажется на покупательском спросе», — отмечает эксперт, добавляя, что при повышении ставок по жилищным кредитам на один процент количество сделок, как правило, сокращается на 10, а выдача ипотеки — на 20 процентов.

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«Девелопмент в последние годы для России был одним из локомотивов отечественной экономики. Поэтому для сохранения этой отрасли, государству уже в следующем году придется вновь возвращаться к прямой помощи, например через субсидирование процентных ставок по жилищным займам», — прогнозирует Сивова, уточняя, что некоторые девелоперы пока еще субсидируют ставку по жилищным кредитам за свой счет, но в случае дальнейшего ухудшения ситуации им придется отказаться от этой практики.

В начале октября 2018-го эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) выступили с прогнозом о том, что ставки по ипотеке в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас — 7,5 процента). По прогнозу ИРН, в этом случае застройщикам придется снижать цены на квартиры, чтобы удержать спрос на приемлемом уровне.

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