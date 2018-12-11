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Аналитики заметили беспрецедентный рост спроса на квартиры в Москве

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В конце 2018-го спрос на первичную жилую недвижимость в Москве почти на 50 процентов превысил показатели за аналогичный период 2017 года и оказался на 90 процентов выше объема продаж в 2016-м. Об этом свидетельствуют материалы агентства Est-a-Tet, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, за последние два года в столице увеличился спрос на недвижимость бизнес-класса — на пять процентов, но самыми востребованными остаются недорогие квартиры комфорт-класса: на них приходится более 64 процентов продаж.

Средняя площадь купленных квартир и апартаментов за прошедшие два года существенно не изменилась, указывают в Est-a-Tet. В сегментах «бизнес» и «премиум» отмечено снижение размера приобретенного жилья до 67-ми и 84-х квадратных метров соответственно. В элитном сегменте средняя площадь проданных лотов увеличилась до 135 «квадратов».

В ноябре текущего года эксперты другого агентства недвижимости — «МИЭЛЬ»заявили, что жилье в Москве дорожает, но невысокими темпами. По их данным, осенью некоторые застройщики повысили цены в новостройках, но вывод на рынок новых проектов со стартовыми ценниками нивелировал увеличение средней стоимости жилья в городе. К ноябрю «квадрат» в пределах старых границ столицы стоил в среднем 203 тысячи рублей, в Новой Москве — 107 тысяч рублей (без учета элитных проектов).

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