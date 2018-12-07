Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее

Средняя площадь продаваемых в Москве новых элитных квартир осенью 2018 года составила 105 квадратных метров — на 12 процентов меньше, чем год назад. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, предоставленных редакции «Ленты.ру».

Одновременно снизился и средний бюджет сделок в дорогих новостройках — на восемь процентов, до 60,3 миллиона рублей за объект в среднем. Продажи элитных квартир в столице при этом растут, указывают аналитики: так, в ноябре 2018-го было заключено 60 сделок — на девять процентов больше, чем в том же месяце 2017-го.

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«Объем предложения на элитном рынке Москвы по итогам ноября практически не изменился, сохранившись на уровне октября — около двух тысяч лотов в 56 объектах», — отмечается в обзоре.

Средневзвешенная цена предложения «элитки» к зиме 2018-го достигла 723,7 тысячи рублей за квадратный метр.

В ноябре текущего года стало известно, что высокобюджетные квартиры в Москве все чаще выбирают молодые клиенты — в возрасте до 40 лет. При этом они предпочитают не покупать, а арендовать дорогую недвижимость.

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