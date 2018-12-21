Рост цен на жилье сочли невозможным

Новые квартиры не могут подорожать на 15-20 процентов в 2019 году, как прогнозирует ряд экспертов российского рынка недвижимости, так как покупатели не готовы к такому увеличению цен. Об этом предупреждают специалисты агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости» в материалах, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«На сегодняшнем рынке нет условий даже для мотивированного роста цен на жилье в новостройках на 15-20 процентов, — подчеркивают аналитики. — Дорожающая ипотека, усиление санкционного режима не способствуют повышению платежеспособности населения. Несмотря на то, что ставка НДС поднята до 20 процентов, не определен главный для жилья в 2019 году ценообразующий фактор — ставка проектного финансирования».

По мнению экспертов, переход на такое финансирование приведет к развалу небольших компаний, то есть к монополизации рынка недвижимости. Тем не менее шести месяцев, оставшихся до введения новых правил игры для застройщиков, хватит на то, чтобы пересмотреть графики продаж, предполагают в «НДВ». «Застройщикам и агентствам достаточно равномерно перераспределить удорожание на весь срок реализации проекта, чтобы нивелировать резкие скачки цен», — отмечается в предоставленных материалах.

Материалы по теме Бумажные кварталы Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?

За первую половину 2018 года московские девелоперы получили разрешения на строительство нескольких миллионов квадратных метров жилья. По всем уже согласованным проектам они имели право привлекать деньги дольщиков напрямую, не через счета эскроу. Однако 19 декабря в окончательном, третьем чтении были приняты поправки, согласно которым все средства частных инвесторов в долевое строительство будут поступать на банковские счета, а не на счета застройщиков.

Исключения, как указывают в «НДВ», не определены: обсуждаются возможные послабления для финансово стабильных девелоперов, а также для проектов на высокой стадии готовности.

Осенью текущего года каждый второй россиянин спрогнозировал рост стоимости жилья. В Москве ждут увеличения цен 42 процента жителей, в Санкт-Петербурге — 54 процента. Падения стоимости квадратных метров не исключают 24 и 12 процентов горожан соответственно.



box#2292123

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!