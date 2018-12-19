Названы места в Москве с самым дешевым жильем

Средняя стоимость квартиры в новостройках стандарт- и комфорт-класса «старой» Москвы по итогам 2018 года составила 9,48 миллиона рублей. При этом в столице есть территории, где показатели намного ниже средних по городу, говорится в исследовании компании «Бон Тон» (есть в редакции «Ленты.ру»).

«Тем, кто рассматривает доступную недвижимость, стоит обратить внимание на ЗелАО, ЮВАО, САО, — отмечается в материалах компании. — Средняя цена лота в данных округах варьируется от 6,3 до 8,9 миллиона рублей».

Абсолютный ценовой минимум в границах «старой» Москвы — 6,3 миллиона рублей за квартиру — отмечается в Зеленоградском административном округе. На втором месте оказался Юго-Восточный округ, где средняя цена квартиры в новостройке составила 8,4 миллиона рублей. В Северном округе, который по итогам года стал третьим по дешевизне первичного жилья, показатель находится на уровне 8,9 миллиона рублей.

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках стандарт- и комфорт-класса, по статистике компании, достигла к концу года 156,8 тысячи рублей. Минимальные по городу значения зафиксированы в ЮАО (150,7 тысячи рублей за метр), ЮЗАО (140,6 тысячи) и ЗелАО (113,6 тысячи рублей за метр).

В ноябре 2018-го свой рейтинг районов Москвы с самыми дешевыми новостройками представила компания Est-a-Tet. По ее статистике, тройку районов с доступным жильем составили Северный, Некрасовка и Крюково. «Квадрат» первичного жилья в этих локациях стоил в ноябре от 83,3 до 92 тысяч рублей.

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