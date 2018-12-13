В Москве подорожало самое дешевое жилье

По итогам ноября 2018-го на московском рынке новостроек массового сегмента зафиксирован рост цен. Об этом говорится в аналитических материалах компании «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В частности, строящееся жилье экономкласса в среднем подорожало за месяц на четыре процента, в сегменте недвижимости комфорт-класса увеличение стоимости квадратного метра составило один процент. По подсчетам аналитиков, в среднем «квадрат» квартир экономкласса в Москве к началу зимы стоил почти 124 тысячи рублей, комфорт-класса — 159 тысяч рублей.

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Средний бюджет покупки квартиры комфорт-класса превысил 11 миллионов рублей, а квартиры экономкласса — восемь миллионов рублей.

Всего в столице к декабрю продавалось более 17 тысяч новых квартир массового сегмента. Общая площадь экспозиции доступных новостроек достигла 1,37 миллиона квадратных метров.

Ранее в декабре аналитики заметили беспрецедентный рост спроса на квартиры в Москве: по их данным, в конце 2018-го он почти на 50 процентов превысил показатели за аналогичный период 2017 года и оказался на 90 процентов выше объема продаж в 2016-м.

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