Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве

Самая недорогая новая «двушка» в столице стоит 5,9 миллиона рублей. Она выставлена на продажу в одном из строящихся комплексов на юге города, на улице Ясеневой. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, всего в настоящее время в московских новостройках комфорт-класса продается свыше 14 тысяч квартир, из которых 5,5 тысячи — двухкомнатные. Среднестатистическая «двушка» стоит 9,9 миллиона рублей, год назад этот показатель равнялся 9,6 миллиона рублей.

Самый дешевый двухкомнатный лот представлен в ЖК «Ясеневая», район Орехово-Борисово Южное. Площадь квартиры — 39,6 квадратного метра. Каждый «квадрат» обойдется покупателю в 149 тысяч рублей.

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Вторую позицию занимает двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Домашний» (район Марьино), которую можно приобрести за 6,1 миллиона рублей. Площадь квартиры превышает 48 квадратных метров.

На третьей строчке по уровню ценовой доступности двухкомнатных квартир оказался жилой комплекс «Люблинский парк» (район Люблино). Объект площадью 50,8 квадратного метра можно приобрести за 6,19 миллиона рублей, говорится в материалах «Метриум».

В конце ноября текущего года аналитики предрекли скачок цен на жилье в Москве. По их мнению, уже в первом квартале 2019-го средняя стоимость квартир в московских новостройках может вырасти на 10 процентов.

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