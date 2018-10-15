Каждый второй россиянин спрогнозировал рост стоимости жилья

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Порядка 47 процентов россиян полагают, что в четвертом квартале 2018 года стоимость жилой недвижимости в стране увеличится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Domofond. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, три месяца назад удорожания квадратных метров ждали меньше граждан — около 33 процентов. Сейчас почти половина прогнозируют рост стоимости квартир, 34 процента считают, что ценник никак не изменится, а 20 процентов надеются на удешевление жилья.

В Москве ждут роста цен 42 процента опрошенных, в Санкт-Петербурге — 54 процента. Падения стоимости квадратных метров не исключают 24 и 12 процентов респондентов соответственно.

Самый высокий процент ожидающих повышения цен — в Красноярске, где 65 процентов жителей считают, что стоимость квадратного метра увеличится в четвертом квартале 2018-го.

В целом лишь 20 процентов опрошенных оценивают ближайшие месяцы как однозначно благоприятные для приобретения жилья. 48 процентов считают четвертый квартал «скорее благоприятным». 25 процентов склоняются к тому, что это неблагоприятное время для покупки квартиры, и только семь процентов в этом уверены.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что по итогам третьего квартала 2018-го средняя цена «квадрата» вторичного жилья в крупнейших городах России выросла на два процента в годовом исчислении. Увеличение стоимости квартир зафиксировано в 35-ти из 59 населенных пунктов, где проводилось исследование.

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