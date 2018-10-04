Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России

По итогам третьего квартала 2018-го средняя цена «квадрата» вторичного жилья в крупнейших городах России выросла на два процента в годовом исчислении. Об этом говорится в исследовании ЦИАН, предоставленном редакции «Ленты.ру» в четверг, 4 октября.

Увеличение стоимости неновых квартир зафиксировано в 35 из 59 населенных пунктов, где проводилось исследование. В 11 показатель снизился, в 13 — не изменился. Наиболее существенно в третьем квартале подорожало жилье в Перми (+14 процентов), Кургане (+13 процентов) и в Кирове (+12 процентов). Самое заметное падение цен продемонстрировали Ростов-на-Дону (-13 процентов), Владивосток и Архангельск (-9 процентов в обоих).

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В Москве «вторичка», по данным аналитиков, прибавила в цене пять процентов (по сравнению с показателем годичной давности). Такой же рост показала Московская область. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на четыре процента.

Как отметили в ЦИАН, повышению цен на «вторичку» в третьем квартале способствовали два ключевых фактора: снижение ипотечных ставок и рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

Согласно данным портала Domofond, опубликованным 28 сентября, неновое жилье в России за июль — сентябрь текущего года подорожало в среднем на процент, с 59 тысяч до 60 тысяч рублей за квадратный метр. Наибольшие темпы роста цен эксперты зафиксировали в Сахалинской области.

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