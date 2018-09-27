Аналитики заговорили о новом витке роста цен на жилье в Москве

За год к сентябрю 2018-го объем предложения вторичного жилья в «старой» Москве (без учета объектов в Троицком и Новомосковском округах) значительно сократился — более чем на 20 процентов. Такая динамика может спровоцировать удорожание квартир, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

Если осенью 2017-го в столице было выставлено на продажу около 33 тысяч бывших в употреблении квартир, то сейчас — порядка 26 тысяч лотов. Как отмечают аналитики, параллельно с сокращением общего объема предложения «вторички» также значительно уменьшается число новых лотов, выводимых на рынок.

«Если еще в начале 2017 года покупатель мог не торопясь просматривать в среднем до двух десятков объектов, то сейчас ситуация кардинально изменилась — наиболее ликвидные лоты (самое дешевое и наиболее качественное жилье) вымываются из экспозиции практически мгновенно, а часть спроса остается неудовлетворенной», — подчеркивают эксперты.

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В «ИНКОМ» это расценивают как тревожный симптом для вторичного рынка в целом и предполагают, что дальнейшее сокращение объема предложения в сегменте может привести к росту цен как на наиболее востребованные объекты, так и на рынке жилья в целом.

По мнению аналитиков, доступной покупателям «вторички» становится все меньше из-за нескольких факторов. Многие продавцы не хотят реализовывать свои квартиры сейчас и ждут роста цен. Другие перешли в сегменты аренды, третьи — владельцы объектов в хрущевках — решили отложить продажу из-за перспективы получения новых квартир по программе реновации.

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