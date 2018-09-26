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Названы города России с реактивно дорожающим жильем

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Квартиры на первичном и вторичном рынках крупных российских городов за год подорожали на три процента. Заметнее всего цены на жилье за год выросли в Новосибирске и Волгограде. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средняя по стране цена квадратного метра первичного жилья в сентябре 2018-го составляет 52,3 тысячи рублей, вторичного — 49 тысяч рублей. Год назад показатели равнялись 50,85 и 47,85 тысячи рублей соответственно.

Москва стала единственным в статистике аналитиков городом, где цены снизились и на первичном, и на вторичном рынке жилья (минус два и минус один процент соответственно). На два процента подешевели новостройки Тольятти и вторичные квартиры Челябинска. В остальных крупных городах недвижимость выросла в цене.

При этом, отмечают в «Авито Недвижимость», максимальный рост цен на жилье за год к августу 2017-го зафиксирован в Новосибирске: плюс 12 процентов на квартиры в новостройках. На девять процентов выросло в цене первичное жилье в Волгограде, на восемь — в Казани и Иркутске. Лидерами по росту цен на вторичные квартиры стали Санкт-Петербург, Казань (по семь процентов) и Уфа (шесть процентов).

Ранее специалисты портала «Мир квартир» проанализировали ситуацию в крупных российских городах на предмет доступности жилья для представителей различных профессий. По их данным, быстрее всего накопить на квартиру, откладывая на эти цели всю зарплату, смогут водители. В Челябинске им понадобится для этого четыре года, в Красноярске, Перми, Волгограде, Воронеже, Омске — пять-шесть лет. В Петербурге и Москве водителям придется копить на жилье 12 и 11 лет соответственно.

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