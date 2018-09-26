Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье

В деревне Ворщиково Воскресенского района Подмосковья выставлена на продажу квартира, которая является самой компактной на российском рынке новостроек — 13-метровая студия в строящемся жилом комплексе со сроком сдачи в 2018 году. Об этом свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

Продавец оценил предложение в 750 тысяч рублей. За дополнительную плату в размере 150 тысяч рублей можно приобрести помещение площадью 9,5 квадратного метра в цокольном этаже и оборудовать двухуровневую квартиру.

Второе место в списке самых небольших новых квартир страны занимает лот площадью 13,7 квадратного метра в одном из жилых комплексов в Калужской области. Объект стоит 685 тысяч рублей и располагается в самом центре города, в шаговой доступности от здания городской администрации.

Материалы по теме Тесная связь Россияне болеют, спиваются и сходят с ума. Все из-за маленьких квартир

Третья позиция досталась 14-метровой квартире за 650 тысяч рублей в сочинском комплексе «Грин Хоста», возводимом в 600 метрах от Черного моря.

В двадцатку квартир минимальной площади также попали объекты, расположенные в Крыму, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Башкортостане, Москве, Кировской, Тюменской, Свердловской, Воронежской, Курганской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Севастополе и Адыгее.

Ранее сообщалось об активном «вымывании» маленьких квартир с московского рынка новостроек. За год к сентябрю 2018-го объем предложения нового малогабаритного жилья в городе сократился на 57 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!