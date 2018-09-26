Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года

Все вопросы, связанные с обеспечением жильем обманутых дольщиков, удастся разрешить в течение трех-четырех лет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает РИА Новости.

Москвичев отметил, что комитет стал объединенным в нынешнем — седьмом — созыве Госдумы, и сам он считает это правильным, поскольку строительная и транспортная сферы часто пересекаются. Более 60 процентов транспортной сферы связано со строительством, уточнил парламентарий.

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«Что касается заседаний комитета, я с вами не согласен, мы не обижаем строительство, — заявил Москвичев в ответ на вопрос о необходимости создания отдельных комитетов. — Мы даже сейчас больше уделяем внимания строительной отрасли, потому что в ней есть вопросы. Проблему надо решать и с обманутыми дольщиками, и я думаю, что с этого года по-серьезному в течение трех лет будет разрешен вопрос, ну — четырех».

По данным столичных властей, только в Москве насчитывается порядка 4,5 тысячи официально зарегистрированных обманутых дольщиков. Если к ним приплюсовать тех, кто участвует в проектах с затянувшимися сроками реализации, получится 12-13 тысяч человек.

В начале сентября текущего года стало известно, что возведение домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за изменений законодательства о долевом строительстве, осложнивших финансирование таких объектов.

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