Банки испугались проблем с дольщиками

Российские банки рассказали, что не знают, как трактовать новый закон о долевом строительстве, и обратились за разъяснением в Минстрой, пишет «Коммерсантъ». Кредитные организации опасаются, что не смогут рассчитаться с дольщиками в случае претензий.

По данным издания, письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву направила Ассоциация банков России (АБР). В нем говорится о беспокойстве кредитных организаций, которые не знают, что делать с застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

После этой даты все девелоперы обязаны открывать специальные счета в банках, которые смогут контролировать их операции и не допускать растраты денег дольщиков. Однако это правило не распространяется на проекты, которые были одобрены и получили всю необходимую документацию до 1 июля по старому порядку, — по ним допускается частичный контроль.

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В чем именно он заключается, банки не понимают, утверждает АРБ. Они не знают, за какими сделками застройщиков следить и какие блокировать. Еще одна сложность связана с тем, что положения закона о контроле не распространяются на подрядчиков, с которыми заключают договоры девелоперы со старыми разрешениями, — они могут держать обычные счета, которые не будут контролироваться вовсе.

Все это может привести к тому, что в случае проблем у застройщика по старым проектам банки не смогут рассчитаться с дольщиками, которые по закону теперь могут подавать к ним иски о возмещении ущерба. АРБ просит Минстрой и лично Якушева как можно быстрее дать четкое разъяснение. Также инструкций ждут от ЦБ.

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