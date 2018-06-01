Обманутые дольщики на коленях попросили Путина помочь

Екатеринбургские дольщики устроили митинг возле памятника участникам Великой Отечественной войны, во время которого встали на колени, и в таком положении записали обращение президенту Владимиру Путину с просьбой помочь, пишет URA.RU.

В акции приняли участие около 20 человек — все они стали жертвами застройщика Владимира Воробьева, который взял с них деньги за новую квартиру, пообещав вложить их в строительство девятиэтажного дома, но в итоге присвоил их себе. Суд признал пострадавших «денежными кредиторами третьей очереди» и не включил в реестр обманутых дольщиков, оставив их без денег и квартир.

«Люди четыре года проливают слезы и собирают копейки на съемное жилье. А ведь это самые незащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды и студенты, которые поверили в доступное жилье», — рассказали изданию собравшиеся. Нет сведений, видел ли президент их видеообращение.

В феврале 2017 года Воробьева приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и легализации преступных доходов. Ущерб от его действий оценили в 594 миллиона рублей, жертвами стали 437 человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!