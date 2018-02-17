Обманутых пайщиков Грудинина задержали по его просьбе

Полиция задержала обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты России Павел Грудинин. Они устроили пикет возле Дома кино в Москве, где директор совхоза проводил собрание обманутых дольщиков. Об этом сообщил ТАСС адвокат задержанных Александр Зорин.

«Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым (...). Нас силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское". Всего задержаны около 20 человек», — сказал юрист.

Зорин отметил, что на пикете был депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который «кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты». При этом, подчеркнул адвокат, люди не нарушали общественный порядок, они просто стояли с плакатами.

В своем Facebook Зорин написал, что о задержании пикетчиков договорился депутат Родин по просьбе самого Грудинина.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте столичного управления МВД, у входа в Дом кино было задержано 15 человек. «В ходе проведения в столичном Доме кино всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия», — говорится в сообщении.

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