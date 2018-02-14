Грудинин уступил в популярности КПРФ

Рейтинг кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина находится в стагнации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного и опубликованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за него проголосовали бы 7 процентов избирателей, говорится в исследовании. При этом рейтинг Грудинина не дотягивает до рейтинга КПРФ, которую готовы поддержать 9,6 процента респондентов.

«Если взять эту группу, почти каждого десятого из российских избирателей, тех, кто намерен голосовать за коммунистов, в этой группе за Грудинина готовы голосовать менее половины, только 47 процентов. Таким образом, получается, что Грудинин получил поддержку только половины сторонников той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть электората, которая готова поддержать его, — это электорат некоммунистический», — пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского высказали готовность проголосовать 5,5 процента респондентов. При этом рейтинг выдвинувшей его партии выше — 8,7 процента.

Самый высокий уровень электоральной поддержки по-прежнему у действующего главы государства Владимира Путина: за него намерен проголосовать 71 процент респондентов. «Его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов», — добавил Федоров.

Данные опроса также свидетельствуют, что за телеведущую Ксению Собчак готов проголосовать 1 процент, за основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского — 0,8 процента, за главу партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,5 процента, за лидера Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,2 процента, за руководителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 0,1 процента.