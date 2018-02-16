Жириновский потребовал отменить регистрацию Грудинина на выборах

Баллотирующийся в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что регистрацию выдвинутого от партии КПРФ Павла Грудинина нужно отменить. С таким предложением он обратился к ЦИК, передает РИА Новости.

По словам Жириновского, его соперник якобы не предоставил документ о закрытии зарубежных счетов. «Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нет справки о закрытии, значит, ложная информация», — заявил Жириновский.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин не может претендовать на руководство партией, так как не является ее членом. «У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ, и мы осознанно поддерживали его как человека, который разделяет наши идеи, понимает, что такое малый, средний бизнес, осознает, что такое современное производство, который сумел аккумулировать у себя в городке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни», — говорил политик.

Грудинин стал вторым после Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост.

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