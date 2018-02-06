Грудинин раскрыл историю происхождения дома в Испании

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признался, что недвижимость в Испании принадлежит его детям. Его слова во вторник, 6 февраля, приводит телеканал РЕН ТВ.

«У каждого кандидата в президенты есть дети, у каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, что я буду командовать своим детям, что делать, на ком жениться? Они — взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы, но я к этому никакого отношения не имею», — сказал Грудинин.

Ранее коммунисты опровергали какое-либо отношение Грудинина и его семьи к дому за рубежом. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко допускал, что дорогая недвижимость может принадлежать дальним родственникам. «Павел Николаевич полностью дал декларацию своих доходов, своего имущества. Он не владеет домом… Что касается дальних родственников, что касается троюродных братьев, сестер, это не имеет вообще никакого отношения», — цитировали Ющенко СМИ.

Речь идет о доме общей площадью более 200 кв. метров в городе Салоу, его стоимость оценивается в почти миллион долларов — 781 614 евро, уточняет телеканал.

2 февраля зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Павел Грудинин имеет несколько не до конца закрытых счетов в иностранных банках. Во вторник, 6 февраля, он сообщил, что ситуация по-прежнему не урегулирована. «Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента РФ и закон о валютном регулировании», — подчеркнул он.

Как сообщалось 12 января, Грудинин в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Из сведений, доступных на сайте ЦИК, следует, что кандидат вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами и имел на счетах в Нацбанке Лихтенштейна ценные бумаги.

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