У Грудинина обнаружили два не до конца закрытых счета в Швейцарии и Австрии

Кандидат на президентский пост от КПРФ Павел Грудинин имеет несколько не до конца закрытых счетов в иностранных банках, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24» в пятницу, 2 февраля.

«Есть непонимание у нас. Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты», — сказал он.

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Представитель ЦИК уточнил, что Грудинин обещал предоставить всю информацию «сегодня-завтра». «Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер», — добавил он.

Сам Грудинин в эфире телеканала сообщил, что «у него никаких проблем со счетами нет», рассказав, что цель сегодняшнего визита в ЦИК заключалась в том, чтобы «подписать доверенных лиц».

Как сообщалось 12 января, Грудинин в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Из сведений, доступных на сайте ЦИК, следует, что кандидат вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами и имел на счетах в Нацбанке Лихтенштейна ценные бумаги. Оба документа датированы 8 января и подписаны Грудининым.

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей. Действующий президент Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

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