Генпрокуратуру попросили проверить Грудинина на наличие зарубежных счетов

Председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль попросил Генпрокуратуру России провести комплексную проверку в отношении кандидата в президенты Павла Грудинина. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает REGNUM.

В частности, в своем письме к генпрокурору Юрию Чайке Венцаль потребовал проверить, не было ли у Грудинина зарубежных счетов, когда он баллотировался в Мособлдуму в 2016 году и в районный совет депутатов в сентябре 2017-го. Чиновник также попросил провести проверку по факту предоставления Грудининым в налоговую инспекцию сведений о наличии у него счетов и иных активов в зарубежных банках, а в случае их наличия, выяснить, были ли выплачены в российский бюджет налоги по указанным счетам.

«Учитывая, что деятельность любого должностного лица носит публичный характер и связана с представительством интересов граждан, соответствие антикоррупционным требованиям реализации полномочий является неотъемлемым условием их особого статуса. Неисполнение требований антикоррупционного законодательства следует рассматривать как основание для невозможности дальнейшего исполнения полномочий», — подчеркнул Венцаль в своем обращении.

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Он напомнил, что 11 сентября прошлого года Грудинин был избран депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района. Кроме того, в настоящее время он также занимает пост председателя Совета депутатов Видного.

Как сообщалось 12 января, Грудинин в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Из сведений, доступных на сайте ЦИК, следует, что кандидат вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами и имел на счетах в Нацбанке Лихтенштейна ценные бумаги. Оба документа датированы 8 января и подписаны Грудининым.

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