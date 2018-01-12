Жириновский потребовал объяснений от Грудинина

Кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину придется дать объяснения по поводу счетов за рубежом, считает председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который также участвует в избирательной кампании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать. И несколько счетов по всему миру. Это уже другой вопрос», — сказал лидер либерал-демократов в выступлении перед однопартийцами.

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Грудинин, как сообщалось 12 января, в течение одного дня подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Из сведений, доступных на сайте ЦИК, следует, что кандидат вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами и имел на счетах в Нацбанке Лихтенштейна ценные бумаги. Оба документа датированы 8 января и подписаны Грудининым.

Грудинин стал вторым после Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей. Действующий президент Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

Павел Грудинин занимает ряд общественных должностей: он член экспертного совета при правительстве России, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты. С марта 1995 года является директором совхоза имени Ленина.

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