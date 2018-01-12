Грудинин за день избавился от иностранных счетов

Кандидат в президенты России Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ, в течение 8 января подал в Центризбирком документы, в которых заявил о наличии и отсутствии у него счетов в иностранных банках. Соответствующие сведения доступны на сайте ЦИК.

Так, из файла «Уведомление» следует, что Грудинин вообще не пользуется какими-либо зарубежными финансовыми инструментами. Внизу документа стоит подпись, датированная 8 января этого года.

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Помимо этого, на портале ЦИК есть файл «Дополнения», в котором указано, что у кандидата и его жены есть ценные бумаги на счетах в Национальном банке Лихтенштейна (Liechtensteinischen Landesbank). Это структурные ноты, еврооблигации и опционы общей стоимостью почти 7,5 миллиарда рублей (132,3 миллиона долларов). Данный документ также датирован 8 января.

Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей. Действующий президент Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

Павел Грудинин занимает ряд общественных должностей: он член экспертного совета при правительстве России, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты. С марта 1995 года является директором совхоза имени Ленина.

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