Павел Грудинин закрыл счета в банках Австрии

Выдвинутый в президенты России от КПРФ Павел Грудинин закрыл свои зарубежные счета и был официального зарегистрирован кандидатом. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома Бориса Эбзеева.

По словам Эбзеева, разрешение открыть избирательный счет было дано кандидату еще 29 декабря, однако в начале января он предоставил сведения о доходах и наличии счетов в банках Австрии.

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Ранее в пятницу в ЦИК сообщили, что Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал.

Павел Грудинин стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на высший государственный пост. Оба они как представители парламентских партий освобождены от сбора подписей. Действующий президент Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

Павел Грудинин занимает ряд общественных должностей: является членом экспертного совета при Правительстве РФ, заместителем председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ. С марта 1995 года является директором совхоза имени Ленина.