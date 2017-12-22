Зюганов отказался от президентских амбиций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил выдвинуть директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил депутат Госдумы, член Президиума ЦК Компартии Валерий Рашкин.

«Это первый этап обсуждения, Зюганов выдвинул кандидатуру Грудинина. В пятницу продолжится обсуждение с участием самого Павла Николаевича, потом будет совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу выходим на съезд», — пояснил он.

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Рашкин отметил, что «председатель партии будет обязательно участвовать в выборной кампании. Другой вопрос — в качестве кого», — добавил депутат.

7 ноября Зюганов заявил, что все партийные организации выдвинут его кандидатуру в качестве кандидата на выборах президента России. Однако окончательное слово останется за съездом КПРФ — собранием делегатов партии.

Свое желание баллотироваться на высший пост изъявили 23 человека. Среди них депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. На подготовку и проведение выборов президента 2018 года из госбюджета будет выделено 14,807 миллиарда рублей.

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