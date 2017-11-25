Кудрин отказался идти в президенты

Председатель Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Я сейчас в другой роли, я готовлю программу предложений, которую передаю президенту. Не просто президенту, а действующему президенту», — сказал он.

Отвечая на вопрос о вызовах, которые стоят перед страной на сегодняшний день, Кудрин заявил, что он в первую очередь будет бороться с высоким уровнем бедности. Он назвал этот показатель позором для страны с таким уровнем ВВП. «Третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», — пояснил он.

Кудрин сообщил, что у его команды есть предложения по повышению уровня жизни. Предполагается, что после реализации этих мер число бедных граждан России за пять-шесть лет сократится минимум на четверть.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна начаться в период с 7 до 17 декабря 2017 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также журналисты Ксения Собчак и Екатерина Гордон.