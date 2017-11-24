Кудрин нашел способ избавиться от чиновников

Количество чиновников в ближайшие годы может сократиться на 30 процентов, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Он пояснил, что цифровизация и переход на другие модели управления приведут к тому, что многие решения будут приниматься автоматически. Глава ЦСР вспомнил личный опыт на должности главы Минфина. Многие рутинные процессы по сбору данных, по его словам, были переведены в автоматические.

В целом Кудрин отметил, что, по прогнозам экспертов, через 10 лет 13 процентов профессий отомрут, а производительность труда вырастет благодаря искусственному интеллекту. Бывший министр финансов добавил, что в обществе бытует мнение, что «чиновники ничего не делают». «Они делают, но с низкой производительностью», — как бы в шутку добавил он.

По мнению Кудрина, главная задача России — повышать производительность и качество трудовых ресурсов, а также обеспечить технологическое развитие страны в рамках четвертой промышленной революции.

10 ноября глава Центра стратегических разработок утверждал, что через 10 лет исчезнет треть существующих профессий. «Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы. Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит», — порассуждал экономист. При этом автоматизированная система сможет сама предупреждать предприятия о выявленных нарушениях.