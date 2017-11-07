Зюганова отправили на президентские выборы

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выдвинут в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом политик сообщил в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По его словам, такое решение приняли все партийные организации, но окончательное слово за съездом КПРФ — собранием делегатов партии. Мероприятие запланировано на декабрь.

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«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой», — обещал Зюганов.

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. О планах выдвинуть свою кандидатуру ранее сообщали телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также Григорий Явлинский. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о таком намерении.

Геннадий Зюганов участвовал в четырех президентских выборах и всегда занимал второе место. В июне этого года ему исполнилось 73 года.