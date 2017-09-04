Девочки для битья

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Мария Соловьенко
Мария Соловьенко
Кадр: RT на русском / YouTube

«Ищите женщину» — это выражение, если верить источникам, может быть применимо и к президентским выборам 2018 года. Участие представительниц прекрасного пола в президентской кампании пока воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, хотя подобные прецеденты в России уже были. К выборам главы государства в новейшей истории страны были допущены две женщины. К президентскому креслу также пытались прорваться психолог, целитель, фигурант уголовного дела и предвестник визита инопланетян в одном лице, разговаривающая на «ты» с Владимиром Путиным журналистка и женщина-загадка.

Спарринг-партнером основного кандидата на пост главы государства в 2018 году может стать женщина. О таком раскладе грядущей избирательной кампании, по данным «Ведомостей», задумались в администрации президента. Возможность участия женщин в выборах-2018 обсуждалась и ранее, но на этот раз в список претенденток вкралось столь яркое имя, что СМИ не смогли пройти мимо: телеведущая, дочь петербургского губернатора Ксения Собчак. Собеседник газеты, близкий к АП, охарактеризовал ее как современную молодую особу, умную и яркую, но не то чтобы соответствующую образу «типичной русской женщины».

Собчак, комментируя публикацию, заявила, что она никак с администрацией президента не связана и о ее планах не знает. Но оговорилась: «Давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом». Есть ли у нее президентские амбиции, уточнять не стала. Пользователи сети тут же подхватили слухи и в шутку предложили провести выборы на «лобном месте» — том самом, откуда журналистка несколько лет вела реалити-шоу «Дом-2».

Предыдущие президентские выборы в России обходились без подобных экспериментов, а вот участницы кампании попадались не менее скандальные.

God save Нибиру

Психолог, целительница, глава партии, позже признанной экстремистской организацией, фигурантка нескольких уголовных дел — все это Светлана Лада-Русь (в прошлом Пеунова). В Самарской области книги ее авторства о семейном счастье в свое время стояли на полках у многих женщин. История возглавляемого ею центра то ли народной медицины, то ли личностного развития началась в 1996 году; за несколько лет он сменил несколько названий. Одна из ее разработок — авторский метод профилактики социально-стрессовых расстройств. Описание звучит безобидно: мол, главное — осознать свою ответственность за собственное развитие, воспитать в себе честность и так далее. Но если верить свидетельствам родственников последователей Пеуновой и нескольких членов ее центра, появлявшихся в основном в региональных СМИ, этим дело не ограничивалось. Речь шла, например, о полном отказе от традиционной медицины и признании Светланы Лады-Русь единственной избавительницей от инопланетян с Нибиру. Очередной визит рептилоидов с этой планеты (по ее словам, они бывают на Земле каждые 3,5 тысячи лет) она предсказывала в одном из предвыборных роликов 2011 года, как раз когда вознамерилась стать президентом.

Та кампания была не первой в биографии Пеуновой: она участвовала в думских выборах, выборах мэра Тольятти и Самары. За ней числилось не только целительство и борьба с инопланетными злодеями, но и участие в массовых акциях за отставку тогдашнего губернатора Самарской области, и обвинения президента, премьер-министра и министра обороны в госизмене.

«Наша территория давно присмотрена Америкой, идет последний этап завоевания страны. 1991 год был нужен только для проверки — будут ли защищать СССР его граждане, а в 1993 году было до 3 тысяч жертв в Белом доме. Ельцин — это агент британской разведки, — рассказывала Пеунова пять лет назад. — У нас ведь очень много информационных листовок, и ко всем придрались, кроме той, где написано, что Ельцин, Путин и Медведев — это агенты Ми-6». Кандидатом на президентских выборах она не стала. В ЦИК руководитель Академии развития (в которой некоторые видели тоталитарную секту) привезла в десять раз меньше подписей, чем необходимо.

С тех пор изменилось многое: основанная ею партия «Воля» была ликвидирована из-за распространения экстремистских листовок, а сама Лада-Русь объявлена в международный розыск по обвинению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Где она сейчас находится — неизвестно. Предвестница нашествия рептилоидов активно продвигает в сети книги своего авторства и ведет канал на YouTube. Судя по одному из размещенных на канале видео, она намерена участвовать и в следующих президентских выборах. Об инопланетянах в ее «предвыборной программе» на этот раз речи нет, Пеунова позиционирует себя проще — как «мать двоих детей». Ее 34-летнего сына в июне этого года суд отправил на лечение к наркологу.

Маша, жги!

— Здравствуйте, несравненный Владимир Владимирович!

— Вы меня смущаете просто.

— Мне очень приятно, женщина должна смущать мужчину.

Так поприветствовали друг друга журналистка из Владивостока Мария Соловьенко и Владимир Путин на его большой пресс-конференции в 2007 году. Смутив главу государства и развеселив публику, она задала вопрос о коррупции. Позже этот инцидент наведет Соловьенко на кардинальное решение: «Я поняла, что не буду обращаться к президенту, а сама стану президентом». Поучаствовать в выборах она пыталась дважды, и оба раза неудачно.

В 2013 году главный редактор газеты «Народное вече» снова заявила о политических амбициях: на этот раз она собиралась побороться за пост мэра Владивостока. Однако в последний день подачи документов отказалась от участия в выборах, объяснив свое решение желанием полностью сосредоточиться на работе над книгой «Смущенный президент». Творчество значилось шестым в списке причин отказа от предвыборной гонки, распространенным Соловьенко. Помимо этого с политического пути ее сбила верность журналистике, отсутствие достойных кандидатов и несовершенство избирательной системы.

«Дарю вам написанные в стихах принципы моей предвыборной программы, которые, думаю, заставят одних улыбнуться, а других негодовать», — значилось в распространенном ею заявлении. Приводим пару строк из программы: «Шуму, грязи, сквернословью бой дадим отменный. // Каждый дом Владивостока станет несравненным!»; «Дачник — классный гражданин, всяк ему поможем: // без нитрата для еды овощ приумножим».

О планах участвовать в выборах-2018 Соловьенко не заявляла. На пресс-конференциях президента она присутствует уже традиционно и чувствует себя там, по словам местных журналистов, не последним человеком. «Сначала представьтесь: кто, откуда. Объясните, какие ко мне есть вопросы. А потом я уже решу, можно меня фотографировать или нет», — писал челябинский корреспондент, попытавшийся запечатлеть журналистку на пресс-конференции Путина в 2016 году. Кстати, Марии Соловьенко слово тогда не дали.

Загадочная Лида и первопроходцы

На последних президентских выборах в списке кандидатов мелькнуло интригующее имя — Лидия Бедная. Она появилась в нем без заявления о начале политической карьеры, пророчеств о приходе инопланетян и вообще каких-либо слов. Кто она, откуда, зачем и почему, так и осталось загадкой. Документы от претендентки Лидии Тимофеевны Бедной в 2012 году просто взяли да и поступили в Центризбирком. Комиссия в итоге их отклонила: выяснилось, что в ее поддержку не была даже создана инициативная группа избирателей. У загадочной несостоявшейся кандидатки есть почти полная тезка в собрании депутатов Каменского городского поселения, однако едва ли они как-то связаны.

В реальную президентскую гонку удалось вступить только двум россиянкам — Элле Памфиловой и Ирине Хакамаде. Нынешний председатель Центризбиркома попыталась составить конкуренцию Путину в 2000 году, Хакамада — четыре года спустя. К началу избирательной кампании у дочери японского коммуниста уже был весомый политический бэкграунд: в декабре 1999-го она в третий раз стала депутатом Госдумы, а через год — вице-спикером нижней палаты парламента. Несмотря на членство в «Союзе правых сил» (СПС), на выборы главы государства пошла самовыдвиженцем, так как либералы не поддержал ее кандидатуру. «Президент — это олицетворение всей системы власти. Я буду предлагать альтернативную форму, при которой власть в России может стать эффективной, отвечая на потребности людей», — говорила она о целях своего участия в выборах.

Кандидатка также утверждала, что власть в стране приватизирована бюрократией. Большой ошибкой демократов Хакамада считала уничтожение военной элиты: «Ни в коем случае нельзя спецслужбам давать ни политической власти, ни экономической власти...» Хакамада, набравшая по итогам голосования всего 3,84 процента голосов, на победу, по ее словам, и не рассчитывала.

Первую женщину, решившую баллотироваться в президенты, 17 лет назад поддержал лишь один процент избирателей. Возможно, на результате сказался отказ Памфиловой доверить ведение своей избирательной кампании мужчине. При этом она подчеркивала, что не хочет делить политику на «мужскую» и «женскую». В частности, Памфилова негативно относилась к идее ввести должность вице-президента, которую бы в обязательном порядке занимала женщина в ситуации, когда глава государства — мужчина: «Считаю, что авторитет во власти женщина должна завоевать умением быть настоящим масштабным политиком, федеральным политиком».

Уроженка Узбекистана после проигрыша на выборах наращивала свой политический авторитет, работая в сфере защиты прав человека. В марте прошлого года, заработав «практически безупречную общественную репутацию» , Памфилова возглавила Центризбирком России, сменив на этом посту Владимира Чурова. Теперь бывший кандидат в президенты курирует кампанию 2018 года. Окажутся ли среди ее участников представительницы прекрасного пола — покажет время.

Екатерина Кориненко

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