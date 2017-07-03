Матвиенко пожаловалась на нехватку женщин во власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин имеют возможность влиять на политические процессы. Ее слова приводит ТАСС в понедельник, 3 июля.

«Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений. У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы», — сказала Матвиенко на первом конгрессе женщин стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Новосибирске.

Материалы по теме Разгребательницы Почему непопулярных чиновников заменяют женщинами

По мнению председателя Совфеда, для устранения этого дисбаланса необходимо изучить опыт иностранных государств. «Нам есть над чем работать», — отметила она.

Спикер также сообщила, что проекты, направленные на поддержку женщин, будут представлены на втором Евразийском женском форуме в 2018 году. Предыдущий состоялся в Санкт-Петербурге два года назад.

В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР, уточняет агентство.

В марте социологи «Левада-Центра» выяснили, что большинство россиян (66 процентов) одобряют участие женщин в политике и не против того, чтобы они занимали высшие государственные посты.

В октябре прошлого года Матвиенко заявила, что «мир устал от брутальной мужской политики». Тогда она подчеркнула, что женщины лучше справятся с гуманизацией международных отношений, чем мужчины-политики.