Журналист Екатерина Гордон собралась баллотироваться в президенты

Полная версия обращения на сайте: www. gordonzabab.ru (активная ссылка в шапке профиля) Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ. Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере. #гордонзабаб #gordonzabab

A post shared by Katya Gordon (@katyagordon) on Oct 29, 2017 at 11:08pm PDT