Журналист Екатерина Гордон собралась баллотироваться в президенты

Певица и журналист Екатерина Гордон объявила о намерении побороться за пост президента России на выборах в марте 2018 года. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 30 октября.

Полная версия обращения на сайте: www. gordonzabab.ru (активная ссылка в шапке профиля) Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ. Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере. #гордонзабаб #gordonzabab A post shared by Katya Gordon (@katyagordon) on Oct 29, 2017 at 11:08pm PDT

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране», — сказала она.

Гордон подчеркивает, что существует много популистских тем, однако она хочет сконцентрировать свое внимание именно на проблемах «матерей одиночек, на которых всем плевать». «Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру», — резюмировала журналист.

18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается претендовать на высший государственный пост. Она объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Начальником ее предвыборного штаба стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко.

Избирательная кампания должна стартовать в декабре. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Глава государства избирается сроком на шесть лет.