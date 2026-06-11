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19:26, 11 июня 2026Ценности

Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион в Париже
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ardee Napolitano / Reuters

Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион на площадке Hotel Drouot в Париже. Об этом сообщается на сайте данного комплекса.

Ученые создали кожу данного хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Leve изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете, а его размеры составляют 26 на 18 сантиметров.

Продажу изделия организует французский аукционный дом Giquello. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро (от 25 до 41 миллиона рублей).

«Как специалист, привыкший ежедневно работать с динозаврами и их ископаемыми останками, я и представить себе не мог, что однажды смогу в каком-то смысле прикоснуться к их коже. Это изделие представляет собой поразительный диалог между доисторической эпохой, которую мы изучаем, и возможностями, открытыми современной наукой», — заявил Якопо Бриано, известный итальянский ученый-палеонтолог.

В июле 2025 года сообщалось, что первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах за 800 миллионов рублей.

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