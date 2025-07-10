Первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах за 800 миллионов рублей

Первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах Sotheby's за 800 миллионов рублей

Первый прототип сумки Hermès Birkin продали за миллионы долларов на аукционе Sotheby's в Париже. Об этом сообщает Forbes.

Оригинальная сумка, которая ранее принадлежала англо-французской актрисе и певице Джейн Биркин, ушла на торгах за 10 миллионов долларов (почти 800 миллионов рублей). Отмечается, что за 40-летнее изделие с инициалами знаменитости более 10 минут боролись девять коллекционеров — в итоге оно стало самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — подчеркивала руководитель направления сумок и моды в Sotheby’s Моргана Халими.

В апреле сообщалось, что россияне устремились скупать поношенные культовые сумки Hermès Birkin.