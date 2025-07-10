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18:26, 10 июля 2025Ценности

Первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах за 800 миллионов рублей

Первая сумка Hermès Birkin ушла на торгах Sotheby's за 800 миллионов рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Первый прототип сумки Hermès Birkin продали за миллионы долларов на аукционе Sotheby's в Париже. Об этом сообщает Forbes.

Оригинальная сумка, которая ранее принадлежала англо-французской актрисе и певице Джейн Биркин, ушла на торгах за 10 миллионов долларов (почти 800 миллионов рублей). Отмечается, что за 40-летнее изделие с инициалами знаменитости более 10 минут боролись девять коллекционеров — в итоге оно стало самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе.

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«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — подчеркивала руководитель направления сумок и моды в Sotheby’s Моргана Халими.

В апреле сообщалось, что россияне устремились скупать поношенные культовые сумки Hermès Birkin.

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