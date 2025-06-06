NYT: Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги первую оригинальную сумку Hermès Birkin. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Сумка, которая ранее принадлежала англо-французской актрисе и певице Джейн Биркин, будет продана в рамках распродажи Paris Fashion Icons 10 июля. При этом уточняется, что сначала ее выставят в аукционном доме на Манхэттене, а затем переведут в Париж.

Стоимость лота пока неизвестна. «На этом этапе мы сообщим об этом потенциальным покупателям в частном порядке», — заявила руководитель направления сумок и моды в аукционном доме Sotheby’s Моргана Халими. По ее словам, из-за своей уникальности сумка обладает потенциалом поставить новый рекорд. «Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA. Она имеет ценность из-за того, что она есть, и из-за того, что с ней произошло», — отметила она.

В апреле сообщалось, что россияне устремились скупать поношенные культовые сумки Hermès Birkin.