Анфиса Чехова выдвинется в президенты после 200 тысяч лайков в Instagram

Партия добрых дел предложила телеведущей Анфисе Чехововой выдвинуть кандидатуру в президенты, «чтобы отстаивать интересы народа на главных каналах российского телевидения». Текст обращения ведущая опубликовала в Instagram, добавив, что готова баллотироваться, если ее пост наберет 200 тысяч лайков.

Партия уверила Чехову в том, что она способна набрать от 20 до 30 процентов» голосов избирателей. Ведущая решила проверить гипотезу через свой аккаунт. «20 процентов от миллиона — это 200 тысяч. Так вот, если этот пост наберет 200 тысяч ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии Добрых дел», — заключила она.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Oct 30, 2017 at 3:51am PDT

Чехова заявила, что узнала о Партии добрых дел впервые и разделяет «их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров». «Но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц сложно удержать такую большую и своенравную страну в узде», — отметила она.

На момент публикации пост Чеховой набрал 27 тысяч лайков. Всего у телеведущей 1,1 миллиона подписчиков.

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Ранее о желании выдвинуть кандидатуру на выборах президента России в 2018 году заявила журналист Екатерина Гордон. Она намерена баллотироваться как самовыдвиженец.

В предвыборную гонку вступила телеведущая Ксения Собчак. Она подчеркивает, что не борется за президентское кресло, а будет кандидатом «против всех». Собчак сформировала предвыборный штаб, который возглавил, сооснователь НТВ, политолог Игорь Малашенко, бывший одним из руководителей предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По последним данным, команду Собчак покинул политолог Алексей Ситников вместе со значительной частью сотрудников.