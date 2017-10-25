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Матвиенко раскритиковала стремление Собчак быть «кандидатом против всех»

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала намерение телеведущей Ксении Собчак позиционировать себя как кандидата в президенты «против всех». Об этом пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье бизнесмена Демьяна Кудрявцева, в среду, 25 октября.

«Графа "против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи. Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой», — пояснила спикер.

Она подчеркнула, что кандидату, желающему заменить собой графу «против всех», необходимо для этого превратиться в избирательную урну. Матвиенко предположила, что телеведущая изменит подход к участию в выборах и начнет позиционировать себя в качестве реального претендента.

Собчак объявила о своем намерении побороться за высший государственный пост 18 октября. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Она считает, что таким образом можно перевернуть ситуацию на президентских выборах и установить новые правила игры. Такое мнение она высказала в ходе своей первой пресс-конференции. Тогда же Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Заявление Собчак о статусе полуострова вызвало широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации». В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить телеведущую.

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