Жириновский призвал посадить Собчак за слова о Крыме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак за ее высказывание о принадлежности Крыма Украине. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 октября.

«Как можно, что в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым украинский. Это преступление», — сказал либерал-демократ.

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По его словам, высказывание Собчак может служить основанием для возбуждения против нее уголовного дела. «Посадить ее лет на пять... Каково жителям в Крыму? Чушь, дикость, и никто рот ей не заткнет», — возмутился политик.

24 октября Собчак на своей первой пресс-конференции после объявления о желании побороться за высший государственный пост в марте следующего года заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации». Представитель Кремля также подчеркнул, что территориальная суверенность полуострова не подлежит обсуждению «никак и ни с кем».

19 октября, на следующий день после вступления Собчак в президентскую гонку, председатель ЛДПР назвал ее подставным кандидатом, у которого нет политического опыта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение.