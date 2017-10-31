Советник Ельцина ушел от Собчак

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении побороться за пост президента России, в полном составе покинула группа участвовавшего в избирательной кампании Бориса Ельцина политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает «Коммерсантъ».

«Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все», — сказал собеседник издания.

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Ксения Собчак представила членов своего избирательного штаба в ходе пресс-конференции 24 октября. Возглавил коллектив политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Онлайн-продвижение поручено вести политтехнологу Виталию Шклярову. Предполагалось, что Ситников будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами. Пресс-секретарем Собчак стала журналистка Ксения Чудинова.

Телеведущая заявила, что собирается претендовать на высший государственный пост, 18 октября. Она объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

Алексей Ситников работал в штабе Бориса Ельцина в 1996 году.