Песков прокомментировал намерение Гордон стать президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналистки и правозащитника Екатерины Гордон о планах стать кандидатом в президенты. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 30 октября.

«В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к кандидатурам, которые не имеют политического опыта.

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Ранее Екатерина Гордон объявила о намерении побороться за пост президента России на выборах в марте 2018 года. В своей программе она планирует сделать акцент на правах женщин и детей, защитой которых она занимается последние четыре года. Возможный кандидат также отметила, что она не представитель гламура и не «родилась с серебряной ложкой во рту».

Видео: katyagordon / Instagram

Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя РИА Новости президентские амбиции Гордон, назвала позитивной тенденцией возросшую вовлеченность женщин в политику. «Это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями», — добавила она.

18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается претендовать на высший государственный пост. Она объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Начальником ее предвыборного штаба стал политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко