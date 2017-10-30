Пожелавшая стать президентом России сибирячка пропала в Москве

35-летняя жительница Алтайского края Елена Климашкина, заявившая о желании баллотироваться в президенты России, пропала в Москве. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает «Тайга.инфо».

По данным издания, Климашкина приехала в столицу на заработки. Последний раз женщину видели 9 октября в Центральном округе Москвы, с тех пор ничего о ней не известно, «никаких зацепок». При этом волонтерами «Лизы Алерт» найдены ее вещи и телефон.

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Работница бюджетной сферы Елена Климашкина стала известна в мае 2017 года, когда сообщила о намерении участвовать в президентских выборах. Женщина опубликовала свою программу и объявила о сборе средств на предвыборную кампанию.

Самовыдвиженец заявила, что необходимо перейти на бесплатное образование и медицину, поднять размер пенсий и минимальный размер оплаты труда в полтора-два раза, построить фабрики и заводы. «Систему можно поменять, просто нужно всем собраться, все сделать по закону, по конституции», — писала Климашкина.

Ранее о желании баллотироваться в президенты России сообщили телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон и журналистка Ксения Собчак. Кампания по выборам стартует в декабре. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.