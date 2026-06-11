В России захотели отменить один вид штрафов для автомобилистов

В Госдуме предложили ввести пробный период при установке новых дорожных камер

В Госдуме предложили отменить один вид штрафов для автомобилистов и установить пробный период при установке новых дорожных камер. Обращение с инициативой направили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Как следует из документа, пробный период предлагается ввести на один месяц. В этот промежуток времени все зафиксированные на данном участке дороги нарушения не должны влечь штраф для автомобилистов.

При этом собственнику транспортного средства должны будут направлять информационное уведомление о том, что на участке установлены камеры и со следующего месяца такое же нарушение будет основанием для привлечения к административной ответственности.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит использовать первый месяц работы камеры не только для информирования водителей, но и для оценки качества организации дорожного движения.

Так, во время пробного периода предлагается анализировать, какие именно нарушения фиксируется на том или ином участке дорожного движения, чтобы в дальнейшем провести проверку дорожной инфраструктуры, видимости знаков, корректности разметки и обоснованности выбранного места установки камеры.

Ранее в Госдуме предложили давать водителям 15 минут, чтобы предотвратить эвакуацию машины. Позднее автоэксперт Максим Кадаков и вовсе призвал отказаться от эвакуации машин из-за неправильной парковки, если на нее не поступает жалоб.