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19:30, 11 июня 2026Россия

Поклонская рассказала о приснившемся до начала СВО странном сне

Поклонская: Перед началом СВО мне снилось море, которое уничтожило все живое
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская заявила, что перед началом специальной военной операции (СВО) ей приснился странный сон. Его подробности она рассказала в интервью журналисту Антону Красовскому.

«Перед войной мне приснился такой странный сон. Я его потом всегда вспоминала. Как будто бы море поднялось одной волной и снесло абсолютно все живое. Все затопило, и наступил хаос», — поделилась Поклонская.

Экс-депутат Госдумы назвала этот сон очень страшным, потому что в нем уничтожалось все живое.

Ранее Поклонская заявила о переходе из христианства в язычество. Свое решение она объяснила жизненным опытом и убеждениями. Кроме того, Поклонская сменила имя на Радведу, которое, как она подчеркивала, означает «утренняя заря» или «звезда».

В РПЦ призывали держать детей подальше от Поклонской после ее высказываний о язычестве.

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