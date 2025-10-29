Стало известно о новом имени Поклонской

Советник Генпрокурора РФ Поклонская сменила имя с Натальи на Радведу

Журналист Сергей Мардан заявил, что советник Генпрокурора России Наталья Поклонская официально сменила имя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мардан опубликовал фотографию страницы из дела, которое рассматривается в Гагаринском районном суде Москвы. В судебных документах Поклонская указана как Радведа.

Журналист является ответчиком по иску о защите чести и достоинства. Он подчеркнул, что экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

Ранее Поклонская заявила, что не исповедует православие. Она подчеркнула, что с уважением относится к представителям разных религий, однако ее удивляет реакция Русской православной церкви (РПЦ) на ее поздравления с языческими праздниками.