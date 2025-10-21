Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 21 октября 2025Россия

Поклонская раскрыла свое отношение к православию

Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила, что не исповедует православие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не исповедует православие ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию. Такое отношение она раскрыла в новом посте в Telegram-канале.

Она отметила, что с уважением относится к представителям разных религий, но ее удивляет реакция Русской православной церкви (РПЦ) на ее поздравления с языческими праздниками.

«Это кажется мне проявлением какой-то необоснованной ревности или страха потери власти над сознаниями людей», — пояснила Поклонская.

Бывший крымский прокурор также подчеркнула, что уважение к истории и традициям является основой здорового общества. По мнению Поклонской, не стоит видеть угрозу в разнообразии культурных проявлений.

До этого экс-депутат Госдумы рассказала о возможной связи Луганска с язычниками.

Поклонская уверена, что город получил название от «маленького селения по имени протекающей реки Лугань», которая, в свою очередь, якобы была названа в честь солнечного бога кельтского пантеона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Признание спутника красноволосой девушки попало на видео ФСБ

    В российских войсках рассказали о смене тактики ВСУ из-за больших потерь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости