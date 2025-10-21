Поклонская раскрыла свое отношение к православию

Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила, что не исповедует православие

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не исповедует православие ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию. Такое отношение она раскрыла в новом посте в Telegram-канале.

Она отметила, что с уважением относится к представителям разных религий, но ее удивляет реакция Русской православной церкви (РПЦ) на ее поздравления с языческими праздниками.

«Это кажется мне проявлением какой-то необоснованной ревности или страха потери власти над сознаниями людей», — пояснила Поклонская.

Бывший крымский прокурор также подчеркнула, что уважение к истории и традициям является основой здорового общества. По мнению Поклонской, не стоит видеть угрозу в разнообразии культурных проявлений.

До этого экс-депутат Госдумы рассказала о возможной связи Луганска с язычниками.

Поклонская уверена, что город получил название от «маленького селения по имени протекающей реки Лугань», которая, в свою очередь, якобы была названа в честь солнечного бога кельтского пантеона.