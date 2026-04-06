11:06, 6 апреля 2026Россия

Поклонская объяснила свой уход от христианства к язычеству

Экс-прокурор Крыма Поклонская назвала уход от христианства осознанным выбором
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила свой уход от христианской веры к язычеству. Аргументы она приводила в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале.

Поклонская назвала свое решение осознанным выбором. Она подчеркнула, что на нее никто не оказывал давления. По мнению бывшего парламентария, все люди меняются на протяжении жизни. Поклонская не стала исключением.

Она подчеркнула, что смена религии была продиктована жизненным опытом и убеждениями. Поклонская отметила в беседе, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.

«Нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: "Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?"» — поделилась бывший крымский прокурор.

В 2025 году Поклонская объявила о «разрыве всех отношений с христианством». Она заверила, что относится к любой религии с уважением. Позднее выяснилось, что Поклонская начала исповедовать язычество. Она сменила имя с Натальи на Радведу. Экс-прокурор крымского полуострова призналась, что после этого столкнулась с травлей.

