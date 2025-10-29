Поклонская заявила о травле после раскрытия ее нового имени

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о травле и многочисленных оскорблениях со стороны украинских блогеров после раскрытия ее нового имени. Подробности она разместила в Telegram-канале.

Поклонская в посте пояснила, что «сенсацию» в изменении имени увидели блогеры на Украине, которые позиционируют себя радикалами. Бывший парламентарий отметила, что подобный тренд ее почти не удивил.

По мнению Поклонской, люди до конца не разобрались в ситуации и начали транслировать чужие шаблонные тезисы.

«Никакого разнообразия мысли, никакой попытки к осмыслению, лишь примитивное повторение. <...>"Скучно живем, товарищи!" — как в одном известном фильме было сказано», — написала Поклонская.

Она уверена, что главным катализатором травли против нее стала информация, озвученная журналистом Сергеем Марданом. Поклонская убеждена, что Мардан не задумывался о том, что подвергает человека на выслушивание оскорблений на религиозной почве, а также на вызывании у аудитории ненависти по национальному признаку.

До этого Поклонская подчеркивала, что поведение журналиста недопустимо в условиях, когда Россия ведет военную операцию.

Ранее Мардан опубликовал фотографию страницы из дела, которое рассматривается в Гагаринском районном суде Москвы. В судебных документах Поклонская была указана как Радведа.