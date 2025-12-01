Реклама

Россия
18:42, 1 декабря 2025Россия

Отрекшаяся от православия Поклонская объяснила значение нового имени

Экс-прокурор Крыма Поклонская: Имя Радведа означает «утренняя заря» или «звезда»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Имя Радведа, взятое бывшим прокурором Крыма и экс-депутатом Госдумы Поклонской вместо Натальи, означает «утренняя заря» или «звезда». Об этом сама Поклонская рассказала в интервью журналистке Марианне Минскер, видео опубликовано во «ВКонтакте».

По словам отрекшейся от православия Поклонской, она знает множество версий происхождения этого имени, и во всех культурах оно означает «что-то такое красивое».

«Я читала легенды и мифы, и информацию, что это означает "утренняя заря", "звезда", ну вот что-то такое красивое. В других культурах это несет другой смысл, но тоже что-то доброе, красивое», — объяснила значение нового имени общественный деятель.

Как сообщалось ранее, Поклонская сменила христианское имя на языческое — об этом стало известно журналисту Сергею Мардану (настоящая фамилия — Ключенков), к которому экс-прокурор направила иск из-за публикации недостоверных сведений. Решение Поклонской о смене имени Мардан назвал «окончательным уходом в ментальное пике» и сравнил слово Радведа с «погонялом персонажа из какой-то онлайн-игры».

