Российские хиты кинопроката покажут в Африке

«Буратино» и «Красный шелк» покажут на Фестивале российского кино в Алжире и Марокко

Фестиваль российского кино пройдет в Алжире и Марокко. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Организаторы фестивалей в Северной Африке рассказали журналистам, что известные российские фильмы покажут в Алжире с 15 по 20 июня, а в Марокко с 18 по 21 июня. Среди них «Буратино», который был продан более чем в 50 стран мира. Также зрителям покажут детектив «Красный шелк», который стал хитом в кинотеатрах России и Китая.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что демонстрация картин в Алжире откроет новые горизонты для культурного сотрудничества двух стран. «Кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», — заявила Любимова.

Ранее актриса Юлия Пересильд сообщила о первом показе фильма «Вызов» с ее участием в кинотеатрах Китая.