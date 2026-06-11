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Культура
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19:32, 11 июня 2026Культура

Российские хиты кинопроката покажут в Африке

«Буратино» и «Красный шелк» покажут на Фестивале российского кино в Алжире и Марокко
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Буратино»

Фестиваль российского кино пройдет в Алжире и Марокко. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Организаторы фестивалей в Северной Африке рассказали журналистам, что известные российские фильмы покажут в Алжире с 15 по 20 июня, а в Марокко с 18 по 21 июня. Среди них «Буратино», который был продан более чем в 50 стран мира. Также зрителям покажут детектив «Красный шелк», который стал хитом в кинотеатрах России и Китая.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что демонстрация картин в Алжире откроет новые горизонты для культурного сотрудничества двух стран. «Кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», — заявила Любимова.

Ранее актриса Юлия Пересильд сообщила о первом показе фильма «Вызов» с ее участием в кинотеатрах Китая.

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